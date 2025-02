Ilnapolista.it - Lazio-Napoli, Mazzocchi in vantaggio su Politano per la fascia sinistra (Sky)

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, conferma le indiscrezioni sulla formazione che Conte, allenatore del, dovrebbe schierare contro ladopo l’infortunio di Neres. Viste le assenze sulla, l’allenatore potrebbe tornare al suo 3-5-2 con Raspadori e Lukaku davanti. Ai lati Di Lorenzo ee dietro si registra il ritorno di Buongiorno. Ballottaggio aperto tra«Considerando che ne avrà per 40 giorni, tra le partite che salterà ci sarà anche quella con l’Inter che potrebbe valere un bel po’ del campionato. Ma c’è lache si è svuotata per gli infortuni e per il mercato, tutto insieme. Ecco perché Conte a Castel Volturno in campo anche oggi ha fatto un po’ di esperimenti e riflessioni aperte per cambiare sistema di gioco per trovare equilibri differenti e adattarsi ai giocatori che al momento ci sono.