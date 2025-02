Spazionapoli.it - Lazio-Napoli, c’è anche una buona notizia per Conte: di cosa si tratta

Ultime calcio– Gli azzurri continuano a preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro la: oltre ai vari infortunati, c’èunaper Antonio.Cresce l’attesa per il calcio d’inizio della sfida tra lae il: le ultime notizie sono certamente non particolarmente esaltanti per gli azzurri, considerando le varie indisponibilità che mettono Antonionella posizione di sentirsi costretto ad apportare qualche modifica dal punto di vista tecnico – tattico (clicca qui per le ultime novità). Plausibile, date l’assenza di tutta la fascia sinistra e un Noah Okafor ancora dietro di condizione, il passaggio alla difesa a tre, in attesa che arrivino buone nuove dall’infermeria di Castel Volturno.C’è spazio, però,per unain casa azzurra: dopo due panchine di fila, è pronto a ritornare in campo dal primo minuto Alessandro Buongiorno.