Lanazione.it - L’avvocato pisano referente del ‘Family day’. “Toscana in lutto: società con le ore contate”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 13 febbraio 2025 – «Unache non si prende cura dei propri malati ma offre loro la pillola di cianuro per suicidarsi ha le ore. Oggi laè in». Non usa mezzi termini Aldo Ciappi, avvocatodel Family Day in, per descrivere l'approvazione della legge sul fine vita. Con la decisione del consiglio regionale, per Ciappi è stato approvato «un servizio di morte a richiesta che peraltro sarà dichiarato incostituzionale dalla Corte Suprema». Come mai? «Perché è contro l'articolo 117 della Costituzione. La regolamentazione dell'applicazione sul fine vita avviene con leggi statali. Dunque l'intervento della Regione non può esserci perché laavrebbe un'autonomia diversa rispetto al resto dell'Italia. Quello di ieri è stato un voto finto.