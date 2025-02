Lanazione.it - Lavoro stagionale e abusi. L’allarme della Uil Tcs

Leggi su Lanazione.it

: un’emergenza da contrastare.sui contratti ’grigi’ viene dalla Uil Tucs Toscana che propone azioni concrete per tutelare i lavoratori. "Con l’avvicinarsistagione estiva e le festività pasquali alle porte, il tema deltorna al centro dell’attenzione – si legge in una notaUil Tucs –. Se da un lato le aziende del terziario denunciano la difficoltà nel reperire personale qualificato, nel turismo la situazione è sempre più preoccupante. Molti giovani cercano un’occupazione estiva per accumulare risparmi, ma spesso si trovano di fronte a contratti di breve durata, anche inferiori alla stagione, con retribuzioni definite in modo arbitrario e non in linea con i contratti collettivi nazionali. Ogni anno, al terminestagione estiva, emergono numerosi casi di irregolarità contrattuali e violazioni dei diritti dei lavoratori, che costringono i sindacati a intervenire per il recupero delle spettanze dovute".