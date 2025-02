Lanazione.it - L’Authority alla convention di Dubai: "Una vetrina strategica vincente"

Leggi su Lanazione.it

Una grandededicata all’industria del trasporto merci. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato per la prima volta e come unica AdSP a livello nazionale, insieme all’operatore della Spezia, Tarros, e agli operatori di Marina di Carrara, Fhp e Mdc, al “Breakbulk Middle East“ che si è tenuto a. Un evento al quale hanno preso parte oltre 2000 aziende da oltre 55 paesi che hanno presentato i progetti e i servizi connessi al settore commerciale in forte sviluppo in questo momento. "La collaborazione tra pubblico e privato – ha commentato il commissario straordinario Federica Montaresi – rappresenta uno dei nostri principali punti di forza sul quale vogliamo continuare a lavorare per rafforzare ancora di più il ruolo internazionale del nostro sistema portuale".