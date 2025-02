Inter-news.it - Lautaro Martinez va incontro alla storia in Juventus-Inter! – CdS

Leggi su Inter-news.it

Mancano tre giorni ascalda i motori per una partita, che potrebbe diventare storica per lui.RECORD – Ad un passo dcarico e determinato in vista di. Il derby d’Italia non è mai una partita banale, tanto meno se la Beneamata si sta giocano lo scudetto punto a punto con il Napoli. Ma si tratta di una partita dal valore doppio anche per il capitano. Il Toro di Bahia Blanca, realizzando anche un solo gol contro la Vecchia Signora, salirebbe in doppia cifra in questo campionato diventando il primo giocatore straniero nelladel clubista ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni diverse in campionato. Al momento,è fermo a cinque campionati al pari di Mauro Icardi e Nyers.