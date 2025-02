Calcionews24.com - Lautaro Martinez Inter, un top club vuole il Toro? Anche lui è inserito tra gli obiettivi estivi, insieme a un bianconero…

Leggi su Calcionews24.com

, una bigillui ètra glia un calciatore della Juve, una big inglese è piombata sull’attaccante del tecnico Simone Inzaghi, ma non ci sarebbe molto da temere per i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com infatti, l’Arsenal si troverebbe in una situazione di .