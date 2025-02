Internews24.com - Lautaro Inter, una big inglese valuta il Toro: inserito tra gli obiettivi estivi, la situazione sul capitano

di Redazione, una bigora mette nel mirino il, il nerazzurro è statotra gli, vediamo lasul, una bigè piombata suldi Simone Inzaghi, ma – giusto dirlo fin dal principio – non ci sarebbe molto da temere per i tifosi del club meneghino. Come riportato da Calciomercato.com infatti, l’Arsenal si troverebbe in unadi totale emergenza in attacco. Arteta ha infatti per il suo numero nove (il brasiliano Gabriel Jesus, causa il legamento crociato del ginocchio) ed il suo falso 9 (il tedesco Kai Havertz, causa infortunio al tendine del ginocchio). In infermeria però, ci sono anche Gabriel Martinelli e Bukayo Saka, il che non fa che complicare la. Bene, in Serie A due sarebbero i nomi accostato al mercato all’Arsenal: Dusan Vlahovic della Juventus eMartinez dell’appunto.