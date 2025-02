Internews24.com - Lautaro Inter, l’argentino a un passo dal record: la statistica da infrangere contro la Juventus

di Redazionelapuòun: ecco qualeMartinez aspira a fare la differenza anche nella super sfidala. Simone Inzaghi richiederà gli “straordinari” dal suo capitano, soprattutto considerando che probabilmente Thuram non sarà disponibile per la gara con i bianconeri a causa dell’infortunio alla caviglia subitola Fiorentina.sarà al timone dell’attacco nerazzurro e la partitala squadra di Motta sarà cruciale perl’ennesimopersonale. Infatti, il numero 9 dell’è a un gol dal raggiungere un traguardo storico, come evidenziato oggi dal Corriere dello Sport.Martinez attualmente è a quota 9 gol in campionato, una sola altra rete gli permetterebbe di diventare il primo giocatore straniero nella storia dell’a segnare in doppia cifra per sei stagioni consecutive.