Ilfattoquotidiano.it - “Lauro è cresciuto in casa con ragazzi che non erano miei figli. È cresciuto insieme alle ragazze di strada, ricordo quando…”: la lettera della mamma al cantante in gara a Sanremo 2025

Pochi minuti dopo l’esibizione di Achilleal Festival di– durante la serata di oggi mercoledì 12 febbraio – ildi “Incoscienti giovani” invia una nuova mailredazioni. Stavolta a scrivere è la(Cristina Zambon), che esordisce così: “ha sempre avuto una fissazione per la scrittura. La mattina, quando mi svegliavo, entravo in camera sua e lo trovavo ancora sveglio a scrivere. Lo sgridavo perché non dormiva mai. Aveva solo 11 anni. Si imbarazzava, nascondeva i fogli. Non ha mai detto “scrivo canzoni” o “voglio fare il”, ma ho capito presto che per lui scrivere era un modo per superare momenti difficili”.Quindi continua: “In mezzo a tutto quello che abbiamo vissuto, ho sempre cercato di insegnargli cosa fosse l’amore, convinta che chi impara a seguire quel faro, presto o tardi, riconosca la