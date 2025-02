Ilfattoquotidiano.it - “L’atmosfera è triste, ma dobbiamo fare questo lavoro”: Ringo torna in diretta a Virgin Radio e si commuove per Alex Benedetti

La procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio sulla morte di, il direttore diche lunedì 10 febbraio, si è tolto la vita a Milano. Al vaglio degli inquirenti c’è l’ipotesi il gesto possa essere legato a difficoltà economiche, si parla di un presunto debito di 70mila euro, per una ristrutturazione edilizia legata al superbonus.Intanto le programmazioni inproseguono anche seè dura. Lo ha raccontato lo stessoai microfoni in, ricordando l’amico scomparso: “Il nostro pensiero va a lui, alla sua famiglia, alla squadra diche sta soffrendo tantissimo. Questa è la vita, facciamoandare in, ma lo facciamo anche per lui”.E ancora: “Anche se poi non è facile perché vi assicuro che sia io, e tutti quelli che ricoprono diversi posti in, soffriamo, ma il vostro affetto e i messaggi che ci sono arrivati, ci permettono di tramutare tutto in forza per andare avanti.