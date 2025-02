Ilfattoquotidiano.it - L’Atalanta cade a Bruges per un rigore inesistente. Gasperini esplode: “Ormai tutti si tuffano per rubacchiare”

stiamo andando in una direzione al di fuori di quello che dovrebbe essere il calcio. Ma andiamo oltre le polemiche, anche perché dobbiamo comunque accettare queste regole che io non riconosco più. Non si sa più quando èo non, certamente a me non piace“. Così l’allenatore del, Giampiero, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro ilnei playoff d’andata della Champions League, terminata 2-1 per i belgi che hanno trovato la vittoria con un calcio dia favore che difficilmente però trova spiegazioni. Al 91? l’arbitro, il turco Halil Umut Meler, ha punito con un penalty una leggerissima mano larga di Isak Hien su Gustaf Nilsson in area, che è costata la partita agli italiani.“Si toglie il contatto dal gioco del calcio, con regolamenti distanti per gli stessi calciatori.