Last Samurai Standing | Netflix rivela il primo sguardo alla nuova serie giapponese descritta come Shogun incontra Squid Game

Leggi su Cinefilos.it

ilha pubblicato la prima immagine di, una. Il thriller storico di sopravvivenza si svolgefine del periodo Edo e segue 300 guerrieriche si sono riuniti al tempio Tenryuji di Kyoto, tentati dal fascino di un premio da 100 miliardi di yen. Il debutto dellaè previsto per novembre 2025 e il cast comprende Junichi Okada, Masahiro Higashide, Shota Sometani, Hiroshi Tamaki, Takayuki Yamada, Jyo Kairi, Wataru Ichinose, Hideaki Ito e Yasushi Fuchigami.Ha anche paragonato laa Sh?gun e, con lasimile a quest’ultima nell’esplorazione di persone comuni che lottano per la propria vita in condizioni estreme.