Ilgiorno.it - L’ascensore della stazione adesso funziona

Dopo settimane di stop,è stato riparato. Si tratta di una struttura fondamentale per i disabili, che dal viale Santa Maria devono arrivarein città e non hanno altro passaggio, visto che la pendenza del nuovo sottopasso non permette loro di superarlo con una sedia a rotelle. Inoltre, la chiusura del passaggio a livello sul viale ha impedito il transito anche ai pedoni, alle biciclette e alle persone in sedia a rotelle. Resta il problema dei ciclisti: se vogliono accedere al sottopasso, devono portare la due ruote a spalla, visto che la discesa è possibile solo attraverso una scala o ascensore e che l’accesso al nuovo sottopasso di via-via Gaeta non è servito da una pista ciclabile. Resta sempre in piedi la richiesta avanzata dal comitato Zerobarriere a Rfi di riaprire il passaggio a livello ciclopedonale, almeno fino a quando sarà pronto il sottopasso sul viale riservato a loro.