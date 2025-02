Lettera43.it - Lars von Trier trasferito in una casa di cura: dal 2022 ha il Parkinson

von, acclamato regista e sceneggiatore danese 68enne, è ricoverato in unadi. Lo ha annunciato Louise Vesth, a capo della sua società di produzione Zentropa, su Instagram: «È attualmente associato a un centro di assistenza che può fornirgli il trattamento che le sue attuali condizioni richiedono», si legge nel post. «È un complemento della sua sistemazione privata. Sta bene, date le circostanze». Il riferimento è ai recenti rumors sul suo stato di salute pubblicati dai media danesi che lo hanno spinto a «rilasciare informazioni molto personali». Vonnelha reso pubblica la diagnosi del morbo di, dicendosi tuttavia determinato a tornare sul set per dirigere «ancora qualche film decente». A settembre, il Danish Film Institute ha assegnato circa 190 mila dollari a un suo progetto inedito dal titolo After.