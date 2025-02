Liberoquotidiano.it - Largo consumo, cresce l'uso dell'Edi ma platea imprese ancora limitata

Milano, 13 feb. (askanews) -in Italia l'utilizzo'Edi, lo scambio elettronico dei documenti commerciali, per la gestione del ciclo'ordine, tra industria e distribuzione, anche se c'èa strada da fare per allargare la. E' questo il bilancio che emerge dall'ultima edizione del "Monitoraggio'uso'Edi nelin Italia", l'analisi annuale realizzata da GS1 Italy in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano."L'edizione di quest'anno del monitoraggio che conduciamo da diversi anni col Politecnico ha registratouna volta una leggera crescita nel numero di aziende che adottano le Edi, anche se è una percentuale attestata intorno al 30%, quindicon molti margini di sviluppo - ha detto Andrea Ausili, chief information officer & standard director GS1 Italy - con un'scarsa partecipazionee aziende più piccole.