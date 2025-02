Abruzzo24ore.tv - L'Aquila si prepara a commemorare le vittime del sisma: ecco come partecipare

L'- Il Comune pubblica l’avviso peragli eventi commemorativi del sedicesimo anniversario del terremoto che ha colpito L'il 6 aprile 2009. L'Amministrazione Comunale dell'ha recentemente pubblicato un avviso pubblico per invitare le istituzioni culturali cittadine a presentare proposte per iniziative commemorative in occasione del sedicesimo anniversario del devastante terremoto che ha colpito la città il 6 aprile 2009. Il documento, disponibile sul sito ufficiale del Comune, fornisce i dettagli e le linee guida per la manifestazione d'interesse rivolta agli enti pubblici, alle associazioni e ad altri comitati che intendono organizzare eventi significativi per ricordare quel tragico evento. Tra gli eventi di maggiore rilievo che si terranno anche quest’anno figura,tradizione, la fiaccolata che avrà luogo nella notte tra il 5 e il 6 aprile, momento simbolico di grande partecipazione emotiva per tutta la comunità.