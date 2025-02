Calciomercato.it - L’annuncio è UFFICIALE: Sartori rinnova con il Bologna

Il Reponsabile dell’Area Tecnica ha firmato il nuovo contratto con il club rossoblù: resterà in carica fino al 30 giugno 2027Giovannie il, ancora insieme. Èil rinnovo di contratto del Responsabile dell’Area Tecnica che si è legato alla società emiliana per altre due stagioni. Il nuovo accordo, infatti, terminerà il 30 giugno 2027.con il(LaPresse) – Calciomercato.itGrande soddisfazione ha espresso il presidente Joey Saputo secondo cui il rinnovo di“assicura continuità a un progetto tecnico che in questi anni ci ha consentito di raggiungere risultati eccellenti”. Il numero 1 del club si è detto”contento di proseguire il rapporto di collaborazione con un dirigente che in tutto l’arco della sua carriera ha dimostrato grandi competenze e capacità e che si è calato perfettamente nella realtà del nostro club e della città”.