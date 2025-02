Ilgiorno.it - L’aneurisma e Padre Pio, l’ischemia e la casa popolare: tutte le parate di Stefano Tacconi

Leggi su Ilgiorno.it

C’è un prima e un dopo nella vita di. Ma nel suo caso, a differenza di molti altri ex campioni. la data spartiacque non è quella del ritiro del calcio giocato, del passaggio da giocatore ad ex giocatore. Per lui, che pure di (dis)avventure ne ha vissute tante una volta appesi guanti e scarpini al chiodo, la vera messa alla prova da parte del destino arriva molto più avanti, il 23 aprile del 2022, quando un aneurisma lo colpisce e ne mette seriamente a repentaglio la vita. Ricoverato all’ospedale di Alessandria, riesce a salvarsi grazie alla professionalità dei medici e al suo fisico sportivo nonostante si trovi alla soglia dei 65 anni. Da quel giorno però cambia tutto, come racconta lui stesso nel libro ‘L'arte di parare. Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita’, pubblicato lo scorso anno.