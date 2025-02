Ilfattoquotidiano.it - Landini replica a Meloni: “Se c’è la democrazia in questo Paese è grazie alle lotte di quelli che lei definisce ‘tossici'”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ieri sera rientrando dal lavoro e sentendo i telegiornali ho scoperto che sono tossico, ma io non sono mai stato così bene. Sarà perché, abituato, a condividere la mia vita con tanti tossici come voi uno si abitua. Ma vorrei rincuorareche hanno queste paure: sarebbe utile che si ricordassero semplicemente di una cosa, che seha dei diritti, se è undemocratico, dove addirittura loro attraverso il voto oggi governano, se c’è lain, èdi tutti i tossici“. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio, a Bologna per lanciare la campagna referendaria,ndoparole della premier Giorgiache ieri ha definito il conflitto sociale “tossico”.L'articolo: “Se c’è laindiche lei'” proviene da Il Fatto Quotidiano.