Lanazione.it - "Lampioni spenti e lavori: mio figlio rischia la vita"

"Miolaperché qui non c’è illuminazione e le auto sfrecciano". A lanciare l’allarme è Marina Colombo, madre di un ragazzo con disabilità, che vive attualmente con ilnella residenza universitaria di via Garibaldi, area di recente transennata per consentire iall’ex chiesa di San Marco in Calcesana. "Da due settimane - spiega la donna -, in questo tratto di strada siamo totalmente al buio. La situazione è pericolosa, soprattutto per mioche si sposta in carrozzina". La donna, in passato, aveva chiesto e ottenuto dall’amministrazione comunale due stalli di sosta per persone con disabilità di fronte alla residenza universitaria, così da poter avvicinare la macchina, "ma sono sempre occupati. E in questi nove anni in cui ho vissuto qui - aggiunge - non ho mai visto nessuno, a parte mio, che potesse averne bisogno".