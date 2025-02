Linkiesta.it - L’ambizione della Commissione si scontra con la realtà del bilancio europeo

Laeuropea ha presentato mercoledì 12 febbraio al Parlamento, in sessione plenaria a Strasburgo, e contemporaneamente alla presidenza polacca del Consiglio dell’Unione europea il programma di lavoro per il 2025. Molte di queste iniziative, come la bussola sulla competitività del 29 gennaio e la nuova bussola sulla difesa che sarà presentata il 19 marzo, dovrebbero avere un significativo impatto finanziario attraverso la creazione o il rafforzamento di fondi necessari e urgenti per investire nell’innovazione e nella ricerca con particolare riferimento alle start up europee; nella sostenibilità delle transizioni gemelle ambientale e digitale; nelle politiche di inclusione per il mercato del lavoro per la migrazione qualificata e per la formazione continua; negli effettiglobalizzazione sulle piccole e medie imprese e sui loro lavoratori; nella resilienza dell’Unione europea contro crisi future; nella competitività e sostenibilità per i settori agricolo e alimentare; nella politica energetica, nella difesa comune e nel settore spaziale