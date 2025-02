Lanazione.it - L’amarezza dopo il furto: “Vendo i quadri a metà prezzo per ricominciare”

Prato, 13 febbraio 2025 – Travolta da un’onda di solidarietà. Inaspettata, genuina, spontanea. C’è chi vorrebbe organizzare una colletta virtuale con il sistema del crowdfunding per raccogliere fondi, c’è chi come Letizia Zucchini del comitato «Io c’entro» si è presentata sulla soglia dello studio con miele e bottiglia di vino in mano. Miele e vino sono solo una minima parte del consistente bottino dei ladri che, nella notte fra sabato e domenica, hanno svuotato il laboratorio di Lauraballa, in via Mazzini. A Laura, impegnata in prima linea con il progetto «Coni Art» per rivestire di colore le tante serrande chiuse dentro le mura, hanno portato via una bicicletta elettrica, l’unico mezzo di spostamento, un computer, uno schermo tv e una cassa bluetooth, ciondoli di ottone. Danni ingenti che ancora la pittrice non ha avuto il tempo di quantificare, per far fronte ai quali ha deciso di vendere i suoi