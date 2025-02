L’alleanza universitaria che crea il futuro dell’Europa | UniBg abbraccia il progetto Bauhaus4EU

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. L’ateneo orobico nodo focaledel. Ha preso il via anche a Bergamo, dalla sala Galeotti del campusin via dei Caniana, il programmaeuropea che riunisce dieci atenei del Vecchio Continente.Le università partner collaborano nei campi dell’istruzione, della ricerca e del servizio alla società cercando di contribuire alla trasformazione sostenibile dei Paesi di riferimento attraverso la cooperazione internazionale. Il “Kick-off Event” dell’iniziativa ha offerto una panoramica sulle politiche internazionali degli atenei. I temi chiave del dialogo sono tre: innovazione, sostenibilità e inclusività.Ne è consapevole Tonia Schmitz, Institutional coordinator and Project Officer della Bauhaus Universität Weimar, che spiega come l’unione degli atenei mira ad una “crescita europea condivisa, offrendo la possibilità a studenti e professori di conoscere l’Europa e stringere nuove amicizie”.