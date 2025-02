Formiche.net - L’alleanza tra Usa e Ue è presidio di sicurezza. Polillo spiega perché la politica dei dazi è deludente

Al momento la minaccia di Donald Trump suiagli europei è solo un idea. “Un’astrazione” come avrebbe detto Giorgio Gaber, che potrebbe (ma chi lo ha detto?) divenire realtà il prossimo 12 marzo. Se nel frattempo non si sarà trovato un diverso accordo con i vari partner commerciali. Insomma la tattica negoziale del rieletto presidente americano è sempre la stessa. Agitare prima il bastone e solo in un secondo momento offrire la carota. Sicosì la voce dal sen fatta fuggire, secondo la quale la Presidenza sta anche valutando la possibilità di penalizzare le importazioni di automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici. Siamo, quindi, all’inizio di una svolta drammatica nelle relazioni non solo economiche, ma politiche, che riguarderanno soprattutto l’Occidente?Staremo a vedere.