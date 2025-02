Nerdpool.it - Laika – La vera storia della cagnolina che andò nello spazio

Il 4 ottobre 1957, l’Unione Sovietica invia il primo satellite artificiale in orbita attorno alla Terra, lo Sputnik 1. Una grande vittoria per il governo russo sul nemico statunitense, che porta Krusciov a voler ripetere subito l’impresa con un altro lancio, magari stavolta con un essere vivente a bordo. Un mese dopo partirà infatti lo Sputnik 2 con a bordo lae, come ben sappiamo, l’operazione sarà un totale fallimento. Tuttavia, come accade spesso, per molto tempo laufficiale non ha rivelato tutta la verità sulla vicenda. Nel 2007, Nick Abadzis con il suo fumettoha provato a rendere giustizia ai fatti, attraverso un racconto frutto di grande documentazione e che riesce a mescolare sapientemente realtà e finzione, riproposto in queste settimane da Tunué in una nuova edizione.