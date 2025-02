Zonawrestling.net - Laguna Wrestling: Nuovo Show in Veneto a Marzo

La Laguna Wrestling torna in azione in Veneto nel 2025. La promotion ha infatti annunciato il suo nuovo show "La Battaglia di Trivignano - Atto Secondo", in programma Sabato 29 Marzo alla Sala San Marco di Trivignano (VE), in Via della Chiesa di Trivignano 18/A. Già annunciati i primi Atleti dello show:
-Bitter sweet Josh
-Feyyaz Aguila (wXw, al debutto in Italia)
-Karim Brigante
-Flavio Augusto
-Picchio
-Vittorio Bruni
-Sam Della Valle
-Ilya Zarkov
-Christian Gladio
-Camilla
-Lara Wild