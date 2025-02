Ilrestodelcarlino.it - L’agonia del mercato: "Situazione disastrosa, sempre più difficile raggiungere il centro"

: pochissime vendite e persone. Aiuterebbe una navetta che porta gente in". Sono parole di sconforto quelle degli ambulanti per le vie delcittà, che da anni animano ildel mercoledì. Aldelle loro lamentele c’è la difficoltà per i curiosi diMacerata e la conseguente perdita di guadagno per chi li aspetta. "Qui siamo decentrati, non ci sono mezzi che portano gente ine questo determina il poco movimento – spiega Marco Colagrande, della bancarella di intimo in piazza della Libertà –. Spesso i clienti si fermano in viale Trieste e piazza Mazzini, o addirittura preferiscono ila Villa Potenza che c’è il nostro stesso giorno. Quando, tempo fa, ci hanno dislocato in viale Puccinotti per le vacanze natalizie, per me andava bene; poi però siamo tornati in piazza".