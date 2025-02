L’Agenzia delle Entrate è pronta a spedire 75 milioni di lettere anti evasione

Quifinanza.it - L’Agenzia delle Entrate è pronta a spedire 7,5 milioni di lettere anti evasione

Con lo scopo di aiutare i contribuenti italiani a correggere le emissioni e gli errori nell’adempimento spontaneo dei tributi, il Fisco italiano continua a scommettere sulla compliance. Ecco dunque chea inviare nel corso dei prossimi tre anni ben 7,5didi allert ai contribuenti per vedere accrescere i propri incassi. Entrando più nello specifico, le comunicazioni saranno 2,7nel 2025 e 2,4nel 2026 e nel 2027.La strategiaL’obiettivo ambizioso deldi implementare il numero di comunicazioni ai cittadini con 7,5di allert in tre anni prosegue il cammino già da tempo avviato dalle istituzioni italiane. “Il potenziamento dello strumentodi compliance – si legge nell’atto di indirizzo del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – punterà a favorire l’emersionebasi imponibili ai fini dell’Iva eimposte dirette” avvalendosi anche di “strumenti di data analysis per la verifica dell’efficacia dell’invio di tali comunicazioni e, più in generale,azioni finalizzate alla promozione della compliance”.