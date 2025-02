Sport.quotidiano.net - L’affare greco del Como. Tasos e la dote del gol

Anastasios ““ Douvikas è il nuovo centravantidel. Porta inl’attitudine al gol di un giocatore in cerca di consacrazione. Subentrato a Cutrone nel secondo tempo della sfida contro la Juventus, è subito balzato agli onori delle cronache per il mancato rigore assegnato alper il tocco di mano di Gatti. L’attaccante della nazionale greca è stato voluto da Fabregas proprio come alternativa a Cutrone, dopo la cessione di Cerri e Belotti. Cutrone non si è dimostrato felicissimo della sostituzione con Douvikas durante la partita, perché ilsi è subito dimostrato giocatore importante, con diverse doti agonistiche e con quella verticalità in area che piace al mister spagnolo.è stato prelevato definitivamente dal Celta Vigo per 13 milioni con un contratto fino al 2029.