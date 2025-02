Iltempo.it - L'accordo non salta. L'annuncio di Hamas: "Sabato rilasceremo tre ostaggi"

La tregua tra Israele eha rischiato dire ma, dopo il pressing di Tel Aviv, la soluzione alla crisi è arrivata. L'organizzazione politica palestinese islamista ha infatti comunicato che,15 febbraio, rilascerà un nuovo gruppo di tre, così come previsto dall'per il cessate il fuoco a Gaza siglato. Lo si apprende da una nota condivisa dasul proprio canale Telegram e visionata dall'emittente Al Jazeera. La decisione è stata presa dopo l'incontro tra la delegazione die i rappresentanti di Egitto e Qatar, che guidano i negoziati con Israele. "I colloqui- si legge nella nota- sono stati caratterizzati da uno spirito positivo e i fratelli mediatori in Egitto e Qatar hanno confermato che daranno seguito agli impegni", vale a dire "la garanzia di alloggi per il nostro popolo e l'arrivo urgente di case prefabbricate, tende, attrezzature pesanti, forniture mediche, carburante e il continuo flusso di aiuti e tutto quanto stipulato nell'".