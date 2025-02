Linkiesta.it - L’accordo di Banca Generali con Microsoft per mettere l’IA al centro della propria trasformazione digitale

Leggi su Linkiesta.it

compie un passo decisivo nell’innovazione, stringendo un accordo strategico conper l’adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa in grado di potenziare la produttività dei dipendenti, migliorare la consulenza per i clienti e ridefinire l’intero ecosistema finanziario con strumenti avanzati. La terza private bank italiana punta così sullaper ottimizzare i processi interni e personalizzare i servizi per i clienti. Alpartnership, l’integrazione di365 Copilot, un assistente Ia progettato per aumentare l’efficienza operativa e semplificare le attività quotidiane. Il sessanta per cento dei dipendenti avrà accesso alle funzionalità avanzate di Personal Assistant all’interno di Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint.