Oasport.it - La WADA si accanisce su Sinner: “Vogliamo 1-2 anni di squalifica. Senza antidoping, i drogati vincerebbero”

Leggi su Oasport.it

Nessun passo indietro. Lanon cambia idea e continua a richiedere unaper Jin vista dell’udienza prevista tra il 16 ed il 17 aprile al TAS di Losanna. James Fitzgerald, portavoce dell’agenzia mondiale, ha concesso in tal senso una lunga intervista a La Stampa soffermandosi proprio sul caso relativo alla doppia positività al Clostebol del tennista azzurro.“Come abbiamo dichiarato a settembre, laritiene che la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non fosse corretta secondo le norme correnti, e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due. Lanon chiede la cancellazione di alcun risultato salvo quelli già imposti in primo grado. Poiché la questione è ora pendente dinanzi al TAS, lanon commenterà ulteriormente“, spiega Fitzgerald a proposito del ricorso dellacontro la sentenza dell’Itia.