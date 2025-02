Ilnapolista.it - La Wada: «Per Sinner chiediamo lo stop tra uno e due anni. Gli atleti spingono per sanzioni severe sul doping»

La Stampa ha intervistato il portavoce dell’agenzia mondiale antiin merito al casoche si terrà Il 26 settembre. L’agenzia si è appellata al verdetto del tribunale nominato dall’Itia che lo ha giudicato non perseguibile «né per colpa né per negligenza» per la positività al Clostebol.Leggi anche: Il presidentegela gli italiani: «I casie Swiatek sono diversi, per Jk parliamo di uno steroide»: «Lanon chiede la cancellazione di alcun altro risultato»Mister Fitzgerald, la posizione dellaè cambiata nel frattempo?«Come abbiamo dichiarato a settembre, laritiene che la conclusione di “nessuna colpa o negligenza” non fosse corretta secondo le norme correnti, e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due. Lanon chiede la cancellazione di alcun risultato, salvo quelli già imposti in primo grado.