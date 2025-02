Sport.quotidiano.net - La Virtus Bologna cade con Milano 77-91 e saluta subito la Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 12 febbraio 2025 - Lala. L’Armanifa suo il quarto di finale più atteso e batte unasottotono per 77-91 e che a parte la fase iniziale del confronto è sempre stata costretta a rincorrere un’Olimpia che si affida a Shields e Leday e che trova una discreto continuità da tutti gli altri elementi. Bruttache proprio non c’è e che ha fatto registrare un evidente passaggio indietro complice anche percentuali, soprattuto da tre, davvero pessime.ancora senza Morgan, a Torino con la squadra, ma non ancora disponibile dopo l’attacco influenzale che lo ha colpito alla vigilia della sfida di domenica con Tortona. Per il quarto di finale con l’Armani alla Inalpi Arena in avvio di sfida coach Dusko Ivanovic si affida a Paola, Cordinier, Holiday, Shengelia e Diouf.