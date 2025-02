Quotidiano.net - La vincitrice di Masterchef: "Ora cucino nei circoli Arci"

Livornese, ma vive a Firenze, under 30, determinata e solare. Eleonora Riso (nella foto) non si è lasciata intimidire dagli chef stellati. E, dopo aver vinto la tredicesima edizione diItalia, il più acclamato programma televisivo dedicato alla cucina, è tornata nella città del Cupolone (dove ha vissuto con passione per sei anni) per occuparsi di eventi neidiFirenze. La sua creazione si chiama "Sapori in Circolo" e ha trasformato il cibo in un’esperienza sociale e culturale, unendo eventi culturali, masterclass di cucina. I prossimi due appuntamenti sono domenica al CircoloDino Manetti di Campi Bisenzio dove sarà proiettato anche il docufilm "Falsos positivos" e lunedì 16 febbraio alla Casa del Popolo SMS Peretola di Firenze, con l’introduzione alla musica argentina.