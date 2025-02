Lanazione.it - La vigilia di San Valentino? È la festa dell’amore clandestino

Firenze, 13 febbraio 2025 - Oggi,di San, è unamolto particolare, che – a differenza delladegli innamorati – si celebra molto in sordina. Si tratta infatti del ‘Mistress Day’, il giorno dedicato agli amanti, o meglio all’amore. Tutto nacque una decina di anni fa, quando da una ricerca pubblicata dal New York Post emerse un dato molto curioso: balzò all’occhio che il 13 febbraio si registrava un’impennata di prenotazioni in alberghi, locali e ristoranti, dove vedersi e festeggiare non con il partner ma con la propria amante. Ma a livello di infedeltà, come si piazza la nostra regione? Secondo una recente indagine della piattaforma “Incontri extraconiugali”, nella top ten delle regioni d’Italia dove si tradisce di più, la Toscana si piazza al quarto posto, al sesto posto l’Umbria e al nono la Liguria.