La via etrusca da Populonia all’Adriatico la conferenza di 50&più Arezzo

, 13 febbraio 2025 – Un viaggio nella storia per riscoprire l’importanza diin epoca. È questo il tema della“Da. la viache passava per”, organizzata da 50&Piùe in programma per venerdì 14 febbraio alle ore 16 nella sede aretina di Confcommercio, in via XXV Aprile. Ad aprire l’incontro sarà la scrittrice Fabrizia Fabbroni, che introdurrà l’intervento dello storico dell’arte e antropologo delle religioni Giovanni Nocentini: attraverso un’analisi storico-archeologica, il relatore illustrerà la ricostruzione di un’importante rete viaria che collegava, centro nevralgico dell’attività metallurgica, passando proprio per. “È importante riscoprire la nostra storia e il valore del patrimonio etrusco che ancora oggi ci racconta di una civiltà straordinaria - afferma Claudio Magi, presidente di 50&Più– la nostra associazione continua con orgoglio a promuovere convegni e seminari per riscoprire il nostro patrimonio culturale, coinvolgendo figure di grande esperienza e richiamo”.