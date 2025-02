Ilrestodelcarlino.it - La via dello shopping è in crisi. In corso Mazzini se ne va Swarovski

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’altra ferita per ild’eccellenza del commercio cesenate, quello di più alto lignaggio e visibilità tra la cattedrale il palazzo del Ridotto. In, dove si trovano i locali con i canoni più altri, si appresta a chiudere, il rinomato marchio di gioielli, cristalli e orologi con tanti punti vendita nel Paese. Lo annunciano i manifesti in vetrina. ’Prossima chiusura punto vendita’. L’attività è all’angolo con via Strinati e ha tre vetrine, di cui una sotto il porticato, in una posizione tra le più invidiabili per il passaggio. Le commercianti Emanuela e Paola Drudi, che allora gestivano Gift in piazza della Libertà, preseronel 1989 e nel 2003 si trasferirono in un negozio di fianco al Duomo. Nel 2011 venne aperto il nuovo negozio in, subentrando ad una bottega storica cesenate, il negozio di tessuti Pizzi, del quale le titolari decisero di mantenere la struttura in legno dei primi anni Trenta, in una logica di continuità fra tradizione e innovazione.