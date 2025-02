Iltempo.it - La verità sul video del Papa a Sanremo: l'importante conferma alla versione di Conti

Leggi su Iltempo.it

La polemica nata dopo ilmessaggio diFrancesco nella prima serata del Festival diè stata stroncata sul nascere da Carlo. Il direttore artistico e conduttore del Festival ha ripercorso le tempistiche con cui egli stesso avrebbe tentato il colpaccio (poi riuscito) durante la conferenza stampa svoltasi ieri mattina. Il Tempo è in grado di affermare che quanto detto daè vero, perché ce lo hato direttamente l'altra parte in causa, cioè colui che ha girato quel: Padre Enzo Fortunato. Padre Enzo, che abbiamo interpellato telefonicamente, ha risposto dandoci tempi e modalità che hanno portato egli stesso a realizzare, con il proprio smartphone, ilmessaggio del pontefice per il Festival della canzone italiana. La polemica rilanciata da Dagospia è quindi totalmente smentita anche dfonte più autorevole vaticana in questo specifico caso e stronca sul nascere anche i dubbi sulla effettiva discrepanza tra le condizioni di salute odierne diFrancesco rispetto a quanto visto martedì da milioni di italiani.