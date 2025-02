Ilfattoquotidiano.it - “La tua carta è in fase di blocco, aggiorna i dati”: così la truffa del “sito esca” svuota il conto corrente

A insospettire i carabinieri è stata un’affluenza insolta di giovani sul terrazzo di un immobile diroccato nel cuore del rione Sanità a Napoli. Inizialmente si pensava a un traffico di droga, ma l’irruzione da parte delle forze dell’ordine ha portato a galla un’altra verità: una vera e propria centrale operativa per le truffe online. Il sequestro di un portatile e cinque smartphone ha fatto scoprire che il pc – attraverso applicativi web – era collegato ai telefonini che sfornavano una gran quantità di link fraudolenti per poi inviare centinaia di SMS.“Gentile cliente, la suaè indi, per evitare la sospensione,. Accedi”: questo è uno dei messaggi che vengono recapitati alle vittime, come riporta Napoli Today, che vengono spinte a cliccare su ciò che sembra essere il link aldel proprio istituito di credito.