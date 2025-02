Ilgiorno.it - La truffa del finto Crosetto. Recuperati i soldi versati da Moratti

Leggi su Ilgiorno.it

di Anna GiorgiMILANOHanno seguito la pista deii carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dal procuratore capo Marcello Viola e sono arrivati dritti a sequestrare il conto olandese, intestato a più stranieri, dove, dopo vari giri, erano stati appoggiati i 980mila euro che Massimoaveva generosamente prestato a. A quello vero, nelle sue intenzioni, per liberare una giornalista rapita in Medio Oriente.aveva disposto due bonifici, da più di 450mila euro ciascuno, pensando, come gli aveva raccontato ilministro della Difesa, di averli poi indietro dalla Banca d’Italia e lo aveva fatto prima ancora di insospettirsi per quella strana insistenza di un fantomatico generale che puntava smaccatamente a scucirgli altro denaro. L’ex presidente dell’Inter è finora l’unica vittima accertata della banda.