Iltempo.it - La tregua a Gaza continua: riavvicinamento tra Hamas e Israele

Leggi su Iltempo.it

Dopo giorni di tensione regge laha infatti confermato il suo impegno a rilasciare gli ostaggi israeliani sabato. Lo ha riferito il canale egiziano Al-Rad: il rapporto ha affermato che i negoziati al Cairo sono riusciti ad avvicinareverso un accordo, ed è stato concordato un aumento dell'ingresso di aiuti nella Striscia. Ai camion degli aiuti sarà anche consentito di entrare nel nord di. Anche secondo fonti palestinesi che hanno parlato con Haaretz,hanno raggiunto un accordo sulla prossima fase dell'accordo sullache avrà luogo questo sabato, in cui saranno rilasciati tre ostaggi.aumenterà l'ingresso di aiuti nella Striscia, costituiti principalmente da tende, gas e attrezzature mediche. La delegazione dia Il Cairo avrebbe ottenuto "un impegno da parte didi attuare le disposizioni del protocollo umanitario" già previste dell'accordo e da parte suaavrebbe "confermato ai funzionari egiziani di essere pronta a portare a termine il sesto scambio di prigionieri in tempo, non appenarispetterà il suo impegno".