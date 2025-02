Lortica.it - La Toscana e la deriva della “cultura della morte”: il ritorno alla barbarie

Anno Domini 2025: invince laIl 30 novembre 1786, il Granducato difu il primo Stato in Europa ad abolire la pena di. L’11 febbraio 2025, lacompie un passo indietro, reintroducendo di fatto una forma di condanna attraverso la legge sul fine vita.Il Consiglio Regionale ha approvato la controversa normativa con 27 voti favorevoli e 13 contrari, diventando la prima Regione italiana a legittimare una simile misura. Questa legge segna l’avanzatacosiddetta “”.Andiamo al cuorequestione: esperienze simili nei Paesi del Nord Europa dimostrano che l’introduzione di tali normative apre le porte a scenari preoccupanti. Il rischio è che, nel prossimo futuro, migliaia di malati, anziani, persone fragili, sole o emarginate, si sentiranno – o verranno indotte a credere – di essere un peso per la società e per i propri cari.