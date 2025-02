Linkiesta.it - La telefonata tra Trump e Putin e quel profumo di imperialismo

Donaldha avuto ieri una lungacon Vladimir, da cui sarebbe emersa la volontà di cominciare «immediatamente» le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina. Il colloquio, cui è seguita unaanche con Volodymyr Zelensky, è già di per sé un riconoscimento significativo, che le successive parole dihanno ulteriormente amplificato, fino ai limiti del grottesco. «Abbiamo discusso dell’Ucraina, del Medio Oriente, dell’energia, dell’intelligenza artificiale, della forza del dollaro e di molti altri argomenti», ha dichiarato il presidente americano. «Abbiamo parlato della forza delle nostre nazioni e dei grandi vantaggi che potremmo ottenere lavorando insieme in futuro. Ma prima, come entrambi abbiamo concordato, dobbiamo fermare i milioni di morti che questa guerra sta causando».