La storia non raccontata del diavolo nero scovato e morto a Tenerife | è già finito in un museo – Il video

Neanche il tempo di fare il giro dei social che il melanoceto, lo strano pesce conosciuto come «», èed è stato portato in un. L’esemplare adulto di Melanocetus Johnsonii era stato avvistato pochi giorni fa per la prima volta in superficie a un paio di chilometri dalla costa di. Una presenza insolita e rarissima, immortalata dagli scatti del fotografo David Jara Boguñá. In realtà, quello strano animale dall’aspetto minaccioso e un po’ spaventoso è molto più innocuo di quanto si potrebbe pensare. Innanzitutto, per le dimensioni. «Vedendo queste immagini è facile immaginarsi un pesce mostruoso, pericolosissimo ed enorme. In realtà per noi umani è innocuo e le femmine possono raggiungere i 18 cm di grandezza, mentre i maschi sono appena di 3 cm», si spiega in unpubblicato sui social dalla pagina GreenMe.