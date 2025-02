Dayitalianews.com - La storia di Federico, 21enne con la “malattia di Joker” con risate incontrollabili, guarito con un intervento chirurgico futuristico

Orlandi è un ragazzo che ha cominciato a vivere per davvero all’età di 21 anni. Soffriva infatti di “sindrome epilettica gelastica”, nota anche come “di”, dove il soggetto inizia a ridere in modo incontrollato a causa di spasmi facciali involontari anche in situazioni poco consone, con perdita di contatto con la realtà e possibili crisi epilettiche. Il suo incubo è finito dopo essere stato operato dall’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona con unall’avanguardia.La vicenda diha iniziato a manifestare i primi sintomi a 2 anni, che sono diventati dirompenti a 5 anni. Rideva in situazioni imbarazzanti e amici e parenti pensavano che fosse una sua caratteristica un po’ strana, ma lui avvertiva che c’era qualcosa che non andava.