Forlitoday.it - "La sicurezza si fa strada", Forlì lancia uno spot sulle reti nazionali sui pericoli delle distrazioni alla guida

Leggi su Forlitoday.it

sarà la prima città in Italia del progetto “Lasi fa”, programmazione pluriennale di eventi che verrà attivata dal Comune diin collaborazione con istituzioni, privati e professionisti finalizzata all'educazione per lale. Come primo step del progetto.