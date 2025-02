Quotidiano.net - La sfida di LIVING GARDEN HUB: nasce a Sanremo il nuovo spazio polifunzionale

A pochi passi dal Teatro Ariston e dal Casinò di, in Via Giardini di Vittorio Veneto, prende vita ilHub, unche si propone come un punto di riferimento esclusivo per eventi, talk e incontri nel cuore della settimana del Festival di. Un luogo che coniuga musica, cultura e innovazione in una cornice unica con vista mare. «IlHubdall’idea di creare un luogo accogliente sul mare, aperto al pubblico e agli addetti ai lavori, in un clima riservato e rilassato – dichiara Francesca Impastato dell’Associazione Culturale Luminescenze – Un ecosistema di idee e collaborazioni, un punto di incontro esclusivo ed elegante nel cuore del Festival della Canzone Italiana. Un Hub che stimola le connessioni, dove si parla di arte, cultura e musica, attraverso un palinsesto di eventi pensato per ispirare e valorizzare i talenti, il tutto accompagnato da eccellenze enogastronomiche».