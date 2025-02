Sport.quotidiano.net - La scheda. Campione d’Europa Under 19. Il fratello gioca a Los Angeles

Alessandro Dellavalle (foto) ha poco meno di 21 anni, essendo nato a Torino l’11 maggio del 2004. Da bambino entra nella scuola calcio della Juventus, prima di passare alla formazione satellite del Chisola. Viene notato dal Torino e nel 2018 passa al settore giovanile granata; due anni più tardi comincia are con i ragazzi più grandi e presto viene utilizzato stabilmente in Primavera, e nel 2022/2023una grande stagione che gli vale il primo contratto da professionista e la chiamata in azzurro nell’19, con cui vince l’Europeo di categoria a Malta. Il 12 maggio del 2024 esordisce in prima squadra a Verona nel successo corsaro dei granata per 1 a 2, entrando al 79’ per Masina. La scorsa estate il passaggio in prestito al Modena, dove sinora hato 19 partite (17 da titolare) e segnato un gol, alla Cremonese il 29 ottobre scorso, gara terminata 2 a 2.